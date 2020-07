Braccia e gambe immobilizzate dopo il tuffo in piscina, elisoccorso per un trentenne

Un 31enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Careggi dopo un tuffo in piscina a Camporbiano di Gambassi Terme. Il giovane in vacanza, a causa del tuffo e di un probabile urto, è stato tirato fuori dall'acqua dagli amici in quanto non riusciva più a muovere braccia e gambe. Il fatto è avvenuto poco prima delle 19 e sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. Presenti anche un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Montaione. Il trasporto per via aerea è avvenuto in codice rosso.