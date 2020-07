Capannoli pronta per la rotatoria di via Togliatti

A brevissimo a Capannoli l’inaugurazione della Rotatoria di Via Togliatti. La nuova viabilità è già in vigore per garantire maggior sicurezza degli automobilisti e dei pedoni ed in questi giorni sono in corso gli ultimi lavori; un intervento atteso da tempo, un intervento interamente finanziato dal bilancio comunale per complessivi 185.000,00 Euro. Con la realizzazione della rotatoria si è resa più sicura anche Via delle Pietre, da cui si accede alla scuola dell'infanzia e sono stati realizzati ulteriori posti auto, circa una decina. "Un impegno che questa Amministrazione comunale aveva preso con i cittadini; un'opera inserita nel programma di governo approvato a giugno 2019" ricorda la Sindaca Arianna Cecchini, che prosegue "È il biglietto da visita per chi proviene dalla provinciale della Fila attraverso la rinnovata Strada Capannoli-Forcoli, con questa rotatoria tutti gli accessi al territorio comunale sono stati migliorati dal punto di vista della sicurezza stradale"

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa