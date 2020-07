Coronavirus, bimbo di 3 anni contagiato nel territorio Asl Sud Est

La situazione dalle ore 14 del giorno 10 alle ore 14 del giorno 11 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 1 nuovo caso nel Comune di Foiano, in Provincia di Arezzo. Si tratta di un minore di 3 anni, asintomatico, al proprio domicilio.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 43 casi in carico (22 ad Arezzo, 13 a Grosseto, 8 a Siena), di cui 30 persone in isolamento domiciliare (15 ad Arezzo, 11 a Grosseto, 4 a Siena), 6 in Ospedale (4 di Arezzo, 2 di Grosseto, nessuno di Siena), 3 in RSA (tutti e 3 di Siena, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.370 (604 di Arezzo, 371 di Grosseto, 395 di Siena). Dalle ore 14 del giorno 10 alle ore 14 del giorno 11 luglio sono stati effettuati 527 tamponi.

Fonte: Asl Sud Est