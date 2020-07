Negligé compie 25 anni: "Servizi in italiano per essere più comprensibili"

Se invece della parola target parlassimo di pubblico a cui indirizzare un messaggio? Se invece parlassimo di azioni mirate quando si fa remarketing? L'agenzia di comunicazione Negligé, con sede in viale Togliatti a Sovigliana di Vinci, celebra il suo 25esimo anniversario e lo fa non solo rinnovando la propria immagine, ma cambiando il paradigma parlando al cliente nella sua lingua, quella italiana. «Per noi non si è trattato dunque solo di rifare un logo, rinfrescare i colori, il sito e inserire nuovi servizi – spiega l'amministratore unico dell'azienda Massimo Mecca, 49 anni di Cerreto Guidi – ma di un cambio di passo. Volevamo essere comprensibili per avere sempre più un rapporto chiaro con il cliente e parlare nella sua lingua. Negli anni abbiamo fatto dei cambiamenti per posizionarci come una struttura di consulenza e strategia, che può gestire la comunicazione in tutti i suoi aspetti con un team di professionisti specializzati in ogni segmento del lavoro».

A tal proposito Negligé lancerà una serie di pillole video sui social in cui spiegherà alcuni inglesismi del marketing utilizzando la lingua

italiana: «Secondo noi tra chi fa il nostro lavoro e chi lo commissiona non ci deve essere bisogno di un interprete – prosegue Mecca – dobbiamo far capire al cliente cosa facciamo e in che maniera. Ai clienti e ai nostri portatori di interesse l'idea è piaciuta e ha incuriosito per la controtendenza della scelta, il cui obiettivo è quello di rendere sempre più franco il rapporto tra cliente e noi come fornitori».

Nei suoi 25 anni di attività, Negligé ha iniziato da Empoli: prima con una sede in via Giovanni Da Empoli, poi in via Guido Monaco. Da aprile 2014 trova posto in viale Togliatti a Sovigliana nei pressi della rotonda di via Sanzio. Oggi è una realtà che conta otto tra dipendenti e collaboratori e un novero di almeno 120 aziende che in questo quarto di secolo si sono rivolte all'agenzia e al proprio staff per curare la propria immagine. «Tendiamo a mantenere dei rapporti continuativi – conclude Mecca – ne sono testimonianza alcuni dei nostri clienti che collaborano con noi da oltre venti anni. Avevamo previsto di festeggiare questa ricorrenza con un evento, ma vista l'emergenza Covid-19 abbiamo preferito rinviare il tutto a data da destinarsi, quando la situazione lo permetterà».

Fonte: Ufficio stampa