Successo per la prima della Nuova Arena Pacini a Fucecchio

Dalla cultura si riparte. Nella splendida cornice di Parco Corsini di Fucecchio, con una sala gremita, un tutto esaurito ed un entusiasmo contagioso ieri sera, si è inaugurata la Nuova Arena Pacini - Cinema e teatro sotto le stelle con la proiezione di Mio fratello rincorre i dinosauri, un film, dolce e delicato, sull'handicap e la diversità, vincitore del David di Donatello.

Per presentare la coinvolgente iniziativa sono intervenuti il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, l’Assessore alla Cultura Daniele Cei e il Direttore artistico del Nuovo Teatro Pacini, Enrico Falaschi.

Il Comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi, che gestisce Nuovo Teatro Pacini, in quest'estate così particolare hanno immaginato un luogo di socialità in grado di offrire, in tutta sicurezza, alla propria comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro. Parco Corsini, con la sua storia e le sue bellezze, conferma la sua vocazione ad accogliere l'arte e la cultura tornando ad essere uno dei riferimenti del panorama estivo non solo per Fucecchio, ma anche per tutti gli abitanti del Cuoio e dell'Empolese.

La Nuova Arena Pacini il sabato offre un cartellone teatrale con spettacoli di prosa e spettacoli per le famiglie.

Sabato 11 luglio alle 21:30 è la volta dello spettacolo per bambini e famiglie Il Pesciolino d’oro, una fiaba classica ricca di suggestione tematiche.

Gli appuntamenti del cinema proseguono domenica 12 alle 21:30 I Miserabili film che ha travolto pubblica e critica francese, candidato all'Oscar come miglior film, martedì 14 luglio con Jojo Rabbit, favola nera che misura l'impatto della guerra e dei fascismi sugli spiriti innocenti, vincitore di un Oscar.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa