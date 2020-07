Fiorino d'Oro al personale di Torregalli, Palagi e Santa Maria Nuova

Al senso di responsabilità e di appartenenza dimostrato dagli operatori nel difficile momento dell’emergenza sanitaria, Simone Naldini, direttore sanitario di presidio Firenze 1 che comprende gli stabilimenti San Giovanni di Dio, Santa Maria Nuova e Palagi, ha dedicato, con una cerimonia di consegna simbolica a ciascuno di loro, il Fiorino d’Oro ricevuto dal sindaco di Firenze.

Non poteva essere pieno il riconoscimento se non veniva condiviso con i medici, gli infermieri, gli Oss, i tecnici ospedalieri e del territorio, gli amministrativi, impegnati in quei giorni critici a contrastare “le sofferenze generate dalla pandemia”, come scritto nella pergamena di accompagnamento al Fiorino a firma del sindaco Dario Nardella.

Così un giorno alla volta, nell’arco di questa settimana, il direttore dei tre presidi Naldini si è recato negli ospedali dove ciascuno degli operatori ha continuato a svolgere con dedizione e impegno, in quei giorni come ogni giorno, il proprio lavoro, prima al San Giovanni di Dio, poi a Santa Maria Nuova, per ultimo ieri venerdì al Palagi, ed ha scattato con loro una foto (in allegato).

“E’ stato dimostrato un grandissimo senso di responsabilità – ha detto Naldini – flessibilità, capacità di venirsi incontro reciprocamente e senso di appartenenza e questo nella fase 2 si sta rivelando anche come una grande capacità di resilienza. Credo che la collettività debba essere fiera dei professionisti che lavorano in questi ospedali. Trasmetto a ciascuno di voi idealmente il Fiorino d’Oro perché a pieno titolo ve lo siete meritato per quello che state facendo da sempre”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa