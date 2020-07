Scritte omofobe contro Andrea Ciulli, la solidarietà della politica

Questo l’intervento del presidente del Q5 Cristiano Balli insieme ai capigruppo di maggioranza nel consiglio di Quartiere Cristina Buricchi (PD), Edoardo Trallori (Lista Nardella) e Marco Ricci (Italia Viva)

“E’ stato un brutto risveglio stamattina, quando il presidente della Commissione Cultura Andrea Ciulli ci ha inviato la foto di una scritta delirante e dal sapore omofobo comparsa davanti alla sua attività.

Il consigliere Ciulli, ormai da sei anni nel consiglio di Quartiere 5, è persona per bene che lavora per la comunità. Da un anno, da presidente della commissione Cultura, è sempre stato attento a proporre iniziative e attività rivolte anche alla sottolineatura di questioni quali l’omofobia e la differenza di genere, nel rispetto di ogni persona e ogni sensibilità.

Esprimiamo il nostro sostegno personale a Ciulli, e proseguiremo a proporre e sostenere iniziative sulle tematiche dei diritti di ogni persona, convinti che sia la scelta giusta.

Dell’episodio è stata data notizia alle forze dell’ordine”

Questa la dichiarazione di Vincenzo Pizzolo, Consigliere di Sinistra Progetto del Quartiere 5, e Pietro Poggi, Coordinatore di Sinistra Italiana Firenze: «La nostra vicinanza umana e politica al consigliere Ciulli per l'ignobile scritta omofoba che ha trovato stamani ad attenderlo fuori dal suo tabacchi. In questi anni abbiamo lavorato insieme a Ciulli per promuovere occasioni utili a creare una cultura inclusiva e di rispetto reciproco: fatti come quello di oggi ci impongono di stringerci ancora di più tra di noi e rilanciare l'impegno quotidiano in questa battaglia».

Questa la dichiarazione di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, Consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune: «Nell'unirci alle parole di vicinanza umana e politica per l'attacco omofobo subito dal Consigliere Ciulli, aggiungiamo alcune considerazioni sul dibattito interno a Palazzo Vecchio. La prossima settimana verrà discussa una mozione che avevamo presentato di sostegno al Pride che si sarebbe dovuto tenere a Livorno, mentre poche sedute fa un Consigliere della Lega ha proposto un atto per negare l'omotransfobia, sostenendo che non esiste questo problema nel Paese. Garantiamo un costante impegno su questo fronte, perché è evidente come ci siano forze politiche dedite a soffiare sulla paura e sull'odio per ottenere facili consensi elettorali, a danno della civiltà stessa della nostra società».

"Solidarietà al consigliere Ciulli, e ferma condanna per un atto vile, offensivo e vandalico che ci rafforza nella convinzione di dover riconoscere e tutelare sempre di più i diritti di tutte e tutti”. Questa la dichiarazione del capogruppo Nicola Armentano insieme alle vice capogruppo Benedetta Albanese e Letizia Perini dopo che una scritta offensiva è comparsa davanti all’attività commerciale del consigliere del Quartiere 5, dove ricopre anche la carica di presidente della commissione Cultura.