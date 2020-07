Soldi a consigliere comunale per far cadere il Comune di Massarosa

Gli avrebbero offerto soldi per non presentarsi in Consiglio comunale e far cadere la giunta Coluccini durante la discussione sul bilancio. Così ha denunciato in una nota il consigliere di Civica Massarosa Giovanni Brocchini, il quale ha raccontato i fatti ai carabinieri. Una persona da lui conosciuta e altri esponenti politici gli avrebbero offerto tra i 7 e gli 8mila euro per far crollare il Comune.

Il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini nella stessa nota si dice "scioccato e incredulo di fronte a tanta abiettezza, Massarosa non ha bisogno di corrotti disonesti. Mi schiero insieme a tutta la maggioranza a fianco del consigliere Brocchini e condanno fermamente questo gravissimo episodio". "Abbiamo purtroppo assistito ad una delle pagine più squallide della storia del nostro Comune - conclude il sindaco -: che la giustizia adesso faccia il suo corso".

Le opposizioni invece hanno replicato così: "I fatti riferiti dal consigliere Brocchini sono gravissimi. Ad essi devono seguire subito nomi e cognomi, visto che afferma di conoscere bene la persona con cui ha parlato per telefono. Lanciare un'accusa così grave a mezzo stampa senza però dire subito i responsabili ci sembra l'ennesimo episodio di un clima torbido e oscuro che va avanti da un anno a Massarosa. Bene ha fatto a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Visto che Brocchini parla di personaggi votati e gruppi politici deve assolutamente fare chiarezza, altrimenti andiamo noi dai carabinieri".