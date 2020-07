Sostegno di Regione Toscana ai comuni, odg di Cordone (Lega)

In questi momenti di forte emergenza economica legati alla pandemia da Coronavirus, in cui i nostri Enti locali sono in forte difficoltà, Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier e Consigliere Nazionale ANCI), riscontrato dal Capogruppo consiliare Gianmarco Porciani, ha presentato un Ordine del giorno, il cui auspicio è che venga votato da tutto il Consiglio comunale della città che ha dato i natali ad Indro Montanelli, affinché la massima assemblea elettiva cittadina, chieda al Governo di accogliere il sollecito fatto dalla Regione Toscana allo stesso Esecutivo nazionale(apposito documento è stato votato poco meno di due mesi fa dal Consiglio regionale della Toscana), ai fini dello sblocco del fondo di riserva regionale vincolato e degli accantonamenti, per un totale di circa 1.100.000 euro, in considerazione che i medesimi, possano essere al più presto utilizzati per il sostegno alle imprese, alle famiglie ed agli Enti locali toscani.

Lega Fucecchio