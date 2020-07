Al via i lavori alla scuola Poggi di Massa

Al via un'altra importante opera pubblica da parte dell'amministrazione del sindaco Francesco Persiani a Massa: nella giornata di lunedì inizieranno ufficialmente i lavori alla scuola d'infanzia dei Poggi di via Pisacane (Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani").

L'intervento da 450.000 mila euro è teso al miglioramento dell'efficientamento energetico e prevede il rifacimento della copertura con l'installazione di pannelli fotovoltaici, la realizzazione di pareti ventilate in tutta l'edificio e la sostituzione di tutti gli infissi con altri che, andando a limitare lo scambio termico, garantiranno il risparmio energetico.

“Non è il primo intervento di questo tipo che andiamo a realizzare, ricordo che sono iniziati da alcuni mesi i lavori di efficientamento energetico alla scuola Bertagnini. La struttura dei Poggi lo scorso anno aveva presentato alcune problematiche che andremo a risolvere; le nostre scuole devono essere più sicure e più vivibili e l'impegno, in questo senso, è massimo. Inoltre, in questo caso, si inserisce nella riqualificazione di una zona periferica” dichiara il sindaco Francesco Persiani.

Durante lo scorso anno scolastico, si erano verificate criticità dovute soprattutto a copiose infiltrazioni in caso di piogge, che hanno in alcuni casi reso meno agevole l'attività scolastica sia per i ragazzi sia per il personale docente ed Ata.

“E' un intervento sicuramente atteso da tempo dalla cittadinanza a cui voglio ribadire che l'attenzione dell'amministrazione del sindaco sulle scuole è molto alta” commenta l'assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi. “Con questi lavori andiamo a migliorare un altro edificio scolastico e diamo una risposta concreta alle segnalazioni e rassicuro le famiglie che l'intervento sarà terminato dalla ditta, come espressamente richiesto dall'amministrazione, entro il 14 settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico”.

Oltre ai lavori strutturali e di efficientamento energetico, su alcune facciate della scuola verranno realizzate le immagini dei luoghi simbolo della nostra città come, ad esempio, piazza Aranci, le Apuane, il mare e il pontile.

Aggiunge l'assessore all'Istruzione Nadia Marnica: “le scuole sono luoghi dove i nostri bambini e i nostri ragazzi passano gran parte del tempo, per questo vogliamo che non solo possano stare in edifici sicuri, ma che siano anche più belli per rendere più piacevoli le loro giornate”.

Oltre alla scuola dei Poggi, la prossima settimana l'amministrazione comunale avvierà anche le gare per gli interventi relativi alla scuola primaria “Collodi” della Rinchiostra (Ic Don Milani), alla scuola d'infanzia Villette A e a quella primaria Villette B (Ic Massa 3).

Fonte: Comune di Massa - Ufficio stampa