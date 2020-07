Incidente in Valdarno, muore il direttore del Consorzio Agrario di Ancona

Il direttore del Consorzio Agrario di Ancona è morto in Toscana dopo un incidente stradale. Il 61enne Andrea Novelli era in sella alla sua moto a Terranuova Bracciolini quando si è scontrato con un'utilitaria, per cause ancora da chiarire. In quel momento sarebbe sopraggiunta un'altra moto che avrebbe investito Novelli.

Sul posto l'automedica, l’ambulanza della Misericordia di Montevarchi, l'elisoccorso Pegaso i vigili del fuoco e la polizia municipale di Montevarchi-Terranuova. Novelli ha riportato subito un grave trauma toracico, ed era già in arresto cardiocircolatorio all'arrivo dei soccorsi: nonostante gli sforzi dei sanitari, dopo un'ora è stato constatato il decesso dell'uomo.

Il direttore era assieme a altri centauri per un giro in Toscana. Proveniva da San Mauro Pascoli e da quindici anni era al vertice del Consorzio a Jesi.