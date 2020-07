Grave incidente per un 75enne a Camucia (Cortona). L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto nella mattinata di oggi, domenica 12 luglio, intorno alle 9. Il 75enne stava eseguendo alcuni lavori di potatura quando ha perso l'equilibrio finendo a terra e riportando contusioni traumatiche multiple. L'elisoccorso Pegaso lo ha portato a Le Scotte di Siena.