Cade dalla bici e sbatte la testa, grave bambina di nove anni

È in gravi condizioni una bambina di nove anni, caduta da una bicicletta in Versilia. La piccola era in sella alle due ruote sulla pista ciclabile del viale a mare sul fosso di Motrone, tra Pietrasanta e Forte dei Marmi, quando ha perso il controllo della bici, ha colpito con la testa sull'asfalto e ha perso conoscenza.

La piccola, originaria di Pisa, è stata portata con un'ambulanza alla piazzola dell'elicottero Pegaso del 118 al Cinquale (Montignoso) e poi trasferita in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze. Le condizioni sono gravi, come detto, ma stabili; al momento è in prognosi riservata. Sarà sottoposta ad accertamenti nelle prossime ore.