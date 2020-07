Festa abusiva con 350 invitati: denunciati padre e figlio

Padre e figlio sono stati denunciati a Porto Ercole (Monte Argentario) per aver organizzato una festa abusiva con oltre 350 persone. L'evento non aveva licenze e non sono stati rispettati il divieto di assembramento e le distanze interpersonali.

Alle due della notte scorsa i carabinieri sono intervenuti in una lussuosa villa di Porto Ercole con centinaia di giovani presenti all'interno e nelle immediate vicinanze. Al 112 erano infatti arrivate parecchie segnalazioni.

Padre e figlio dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti.

Inoltre all'ingresso della villa sei giovani, tra cui quattro minorenni, hanno preso parte a una rissa scattata per futili motivi. Sono poi scappati lasciando per terra ferito un ragazzo. I carabinieri hanno identificato e denunciato i sei.