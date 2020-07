Incendio alla periferia di Empoli, protette le abitazioni

Nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, si è verificato un incendio di una parte di campi a Villanuova, fuori Empoli. Il rogo è avvenuto tra via Riuccio via del giardino e via Piovola. Le abitazioni intorno sono state immediatamente protette dai vigili del fuoco di Empoli e le fiamme non le hanno raggiunte. Le Operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, una squadra di Firenze ovest e i volontari di vab e racchetta.