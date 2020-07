Boschi in fiamme: interviene l'elicottero regionale a Staffoli

Giornata di incendi a Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno. Oggi, domenica 12 luglio, si sono sviluppati alcuni roghi nelle Cerbaie: il primo, più circoscritto, a cavallo dell'ora di pranzo; il più grande verso le 14 in zona via Carmignano, vicino a via delle Pinete.

Il primo è avvenuto nelle vicinanze del Parco Robinson. Oltre ai Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto si sono attivate la Misericordia di Santa Croce, la Pubblica Assistenza di Santa Croce e l'associazione Racchetta che hanno effettuato l'intervento di bonifica. Poi le fiamme hanno interessato nel pomeriggio una zona vicina all'abitato.

In via Carmignano è stato necessario l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile Toscana. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, la Racchetta, la Pubblica Assistenza e la Misericordia santacrocesi. Al momento le fiamme sono state sedate, anche se inizialmente avevano destato molta preoccupazione nei residenti dell'area.

Presente anche l'assessore Daniele Bocciardi. Il sindaco Giulia Deidda ha commentato su Facebook: "La vicinanza con le abitazioni ha richiesto un intervento tempestivo. Ancora grazie a volontari, operatori e a tutto il sistema di Protezione Civile Regionale".

Per ora non sono note le cause degli incendi.