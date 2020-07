Incidente in moto in Fi-Pi-Li: due giovani in ospedale

Due giovani sono in ospedale a Cisanello in gravi condizioni dopo un incidente. Un ragazzo e una ragazza, le cui generalità al momento non sono note, sono rimasti feriti in un incidente in Fi-Pi-Li a Pisa. Erano entrambi su una moto quando, per cause ancora da chiarire, sono sbalzati a terra. Il sinistro è avvenuto tra Pisa Centro e Pisa Nord. Sono intervenuti subito i soccorsi - la Misericordia di Pisa e la Croce Rossa pisana - e hanno portato i due in ospedale. Più grave la situazione per il ragazzo, trasportato in codice rosso al nosocomio pisano.