Colpisce auto in sosta e si ribalta, incidente a Santa Croce

Si è temuto il peggio, ma per fortuna non è stato niente di grave. Si è verificato un incidente a Santa Croce sull'Arno in via Sant'Andrea, vicino all'incrocio con via Giordano Bruno: un'auto proveniente da viale Di Vittorio è finita contro un veicolo in sosta e si è ribaltata in mezzo alla strada. Un 35enne santacrocese è rimasto ferito nello scontro ed è stato portato in codice verde in ospedale a Empoli dalla Misericordia di Santa Croce. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi.