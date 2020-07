Malore in riva al mare per un 33enne nel Livornese

Un 33enne ha avuto un malore in zona Romito-Sassoscritto, a Livorno. Si trovava al mare verso le 19 di oggi, domenica 12 luglio, quando si è sentito male e sono stati necessari i soccorsi.

È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Livorno con mezzo terrestre e campagnola SAF (speleo alpino fluviale), elicottero Drago del nucleo di Cecina (con sommozzatori a bordo), Motobarca RAF 09 e battello pneumatico sommozzatori.

Arrivati sul posto la persona si era ripresa ed era assistita dall'equipaggio del 118. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Per l'uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.