Mazzeo (PD) rilancia il turismo di prossimità con #VacanzePisane

"Quella che ci aspetta dopo l'emergenza Covid sarà un'estate strana e allora io voglio invitare le persone ad approfittarne per scoprire, o riscoprire, il nostro territorio. Per questa ragione ho deciso di lanciare da oggi a Ferragosto l'iniziativa #VacanzePisane pubblicando ogni giorno sulla mia pagina Facebook una 'cartolina' dai 37 comuni della provincia. Sarà l'occasione per raccontare di volta in volta ogni luogo attraverso la sua storia, le sue tipicità, le sue caratteristiche e invitare le persone a visitarlo. In tanti stanno già riscoprendo il turismo di prossimità e la bellezza di una gita fuori porta. Da questo punto di vista la nostra provincia, che offre mare e colline, borghi e città, terme e natura è davvero straordinaria e ha tutte le caratteristiche di salute, sicurezza e spazi che sono essenziali del viaggiare nel post Covid".

Così il consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo che domani sera "spedirà" la prima cartolina da Santa Luce e dai suoi meravigliosi campi di lavanda. "Il panorama che quelle colline offrono ogni anno in questo periodo è qualcosa di magico eppure solo ora tante persone sembrano averlo scoperto. Mi piace l'idea che, come in quel caso, si possano far conoscere altre realtà del nostro territorio magari meno note e 'fuori' dai classici giri turistici eppure ugualmente meritevoli di essere scoperte. E sarebbe davvero bello se si creasse un effetto 'moltiplicatore' e le nostre bacheche si riempissero di immagini provenienti dal nostro bellissimo territorio".

Il tutto nel solco dell'iniziativa "Restate in Toscana" lanciata anche dalla Regione per chi vuole raccontare la sua estate in Toscana attraverso una fotografia da postare sui social. Tutte le settimane, fino al 17 settembre, sul profilo Instagram della Regione Toscana sarà infatti pubblicato lo scatto più curioso e significativo, menzionando il fotografo e indicando il luogo in cui è stata fatta la foto. Al termine del contest, un sondaggio eleggerà l'immagine estiva più rappresentativa della Toscana.

Fonte: Ufficio stampa