A Vescovado di Murlo oggi, domenica 12 luglio, un uomo di 34 anni è stato trovato morto in casa. La vittima viveva da sola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai sanitari inviati dal 118, allertati perché l'uomo non rispondeva. Tra le cause del decesso potrebbe esserci, secondo quanto appreso, un'overdose per un mix di sostanze stupefacenti. L'autopsia chiarirà il motivo della morte. Ai carabinieri spetterà ricostruire l'accaduto.