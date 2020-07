Vendono alcol fuori orario a Livorno: consigliere li filma e viene aggredito

Shaha Polas, consigliere aggiunto dei cittadini stranieri a Livorno, è stato aggredito in piazza della Repubblica nella serata di venerdì 10 luglio. In più persone lo hanno colpito, è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri e della polizia municipale; è accorso anche il sindaco Luca Salvetti, impegnato in un evento in piazza Cavallotti.

Polas si era recato in quell'area per filmare la vendita di alcolici in due negozi gestiti stranieri. Non è consentita oltre le 21, ma quei due esercizi stavano continuando a cedere l'alcol e già in passato erano finiti nei guai.

I gestori dei minimarket si sono accorti che Polas stava registrando il tutto ed è scoccata la scintilla. Prima sono volate parole forti, poi il consigliere è stato picchiato. Su alcune pagine Facebook girano anche i video dell'aggressione a Polas. I carabinieri hanno raccolto la sua denuncia.