Un 27enne è stato arrestato in flagranza per furto a Monte San Savino. Il giovane, di origine marocchina e residente a Chiusi della Verna, era all'interno di un supermercato quando ha cercato di rubare uno dei monopattini elettrici. Un addetto ha contattato i carabinieri, che hanno seguito la fuga del 27enne e lo hanno trovato nei campi poco distante. Lo hanno fermato e arrestato, per poi restituire il monopattino al proprietario.