Agli studi di Spianate arriva un nuovo dottore

Crescono gli studi medici pubblici “P. Accorsini” di Spianate, che stanno diventando, sempre più, un punto di riferimento per la frazione più popolosa di Altopascio. È infatti entrato in servizio un nuovo dottore, Gianni Puccinelli, che visita tutti i venerdì, dalle 9 alle 12, negli studi di via Bruno Nardi, andandosi ad aggiungere al dottor Fausto Berti, già attivo dal novembre scorso nei giorni di mercoledì e giovedì.

Gli studi medici pubblici, ricreati nell’immobile di proprietà di Erp Lucca, rappresentano una sfida vinta dalla comunità di Spianate e dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio.

Inaugurati lo scorso novembre, gli studi medici Pierguido Accorsini (storico farmacista di Spianate) sono tornati a Spianate dopo 16 anni di assenza, grazie anche alla mobilitazione della popolazione residente, che negli anni scorsi aveva dato vita a una raccolta firme per richiedere la riattivazione del servizio, e al mondo associativo attivo sul territorio, dai Fratres di Spianate agli Auser di Altopascio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa