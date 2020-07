Andrea Belli ancora a dirigere l'orchestra Abc castellana

Un altro prodotto del vivaio gialloblu che ormai da “giovane” è diventato “grande”, tanto grande da avere in mano le chiavi della cabina di regia castellana: Andrea Belli è la nona conferma dell’Abc Solettificio Manetti. Con il gialloblu nel cuore, nonostante le richieste dal piano di sopra, Andrea ha deciso di restare agli ordini di coach Paolo Betti per proseguire un percorso giunto ormai al quarto anno consecutivo con la maglia della prima squadra del suo paese.

Playmaker classe ’99, figlio d’arte, Andrea è nato con il gialloblu cucito addosso e in maglia Abc ha vissto tutti gli anni del minibasket e i primi di settore giovanile fino alla chiamata della Mens Sana Siena, dove è rimasto per cinque stagioni. Al PalaSclavo, negli anni d’oro della Montepaschi, ha svolto il campionato Under 15, due campionati Under 17 e due campionati Under 20, durante i quali si è anche tolto la soddisfazione di far parte anche della rosa della prima squadra, allora nella massima serie. Nel 2016, al termine del percorso con le giovanili biancoverdi, il suo ritorno in casa Abc, pronto ad indossare quella maglia inseguita fin da piccolo.

“Ho fortemente voluto restare in gialloblu – spiega Andrea – innanzitutto per il gruppo: durante la scorsa stagione la nostra coesione in campo è stata sotto gli occhi di tutti, ed era così evidente proprio perchè è tale anche fuori dal campo. Personalmente, poi, non posso non citare la perfetta intesa che ho trovato con Gianni (Terrosi) e che rappresenta una parte importante dell’equilibrio della squadra. L’altro motivo che mi ha convinto a restare – conclude – sono le aspettative e gli obiettivi: l’interruzione dello scorso campionato ci ha motivati ancora di più e oggi abbiamo grande voglia di ripartire proprio da lì”.

Fonte: Abc Castelfiorentino