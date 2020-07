Baldi Srl e Flap Srl, presidio dei lavoratori davanti ai cancelli

Continua, da venerdì scorso, lo sciopero permanente dei lavoratori e delle lavoratrici della Baldi Srl e Flap Srl, aziende della famiglia Baldi specializzate nella realizzazione di arredi di lusso, che ad oggi occupano circa 30 persone.

I dipendenti chiedono certezze in merito all'immediato futuro lavorativo, oltre che al pagamento delle retribuzioni di giugno e della 14esima mensilità, cosa che l'azienda si rifiuta di fare.

E' stato chiesto ripetutamente un incontro all'azienda e a Confindustria Firenze, ma ad oggi, non è arrivata nessun risposta.

Per questi motivi, domani 14 luglio, i lavoratori e le lavoratrici delle due aziende saranno in presidio davanti ai cancelli dell'azienda (via Cassia, 65 – Impruneta) dalle ore 10.30 alle 12.00, per ribadire il loro dissenso nei confronti di un atteggiamento aziendale inaccettabile e che rischia di mettere in crisi 30 famiglie.

Della situazione sono state investite anche le istituzioni locali.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa