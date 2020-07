Calo demografico, Marchetti (FI) risponde a Rossi

Maurizio Marchetti ribatte al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul fenomeno del calo demografico.

Il presidente Rossi ha affermato: "L’Italia, ormai da tre anni, perde in termini di popolazione 190.000 abitanti, qualcosa come una città come Prato.

Significa declino, invecchiamento, perdita di ricchezza e di futuro.

Occorre una politica che dia sicurezza, lavoro e serenità, asili nido e scuola gratuita e case popolari alle nuove generazioni perché possano prospettarsi un futuro con i figli. Ma occorre anche cambiare le politiche verso l’immigrazione, decidere per la cittadinanza dei giovani e dei ragazzi immigrati, per la regolarizzazione dei lavoratori immigrati, superando la legge Bossi Fini e gli infami e anticostituzionali decreti antimmigrati di Salvini".

La risposta di Marchetti, Capogruppo regionale di Forza Italia.

"Eh no caro Rossi: contro il calo demografico che affligge la Toscana e l’Italia rendendo la nostra regione tra quelle a più alto indice di invecchiamento la ricetta non è la tua che vuoi cambiare le politiche sull’immigrazione, ma la nostra di Forza Italia e centrodestra che vogliamo attivare politiche per la famiglia, per i giovani e per la loro occupazione perché senza indipendenza economica non c’è maturità sociale".

"Senza sbocco in una buona occupazione senza un sano mercato delle abitazioni anche in locazione e senza la benché minima politica dedicata al sostegno alla famiglia e alla genitorialità – afferma ancora Marchetti – i nostri ragazzi faticano a progettare il futuro che pure agognerebbero. Un futuro che include figli e famiglia. Ma la maturità sociale implica indipendenza economica che per troppi resta una chimera. Come Pd e sinistra avete fallito nell’affrancare i nostri figli e le nostre figlie dal precariato, e lei in particolare va a caccia di voti promettendo profilattici e pillole. Altro che cambiare le politiche per l’immigrazione, Rossi inizi a guardare in casa sua. Non per altro, sa? Ma perché sarebbe anche casa nostra. E’ la Toscana, ha presente?".