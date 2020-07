Cantiere di Acque spa, il Sindaco di Certaldo incontra i commercianti

L’incontro di oggi, lunedì 13 luglio, che si è svolto tra Comune, Acque spa e commercianti di via Don Minzoni è stato utile per confrontarsi su alcuni malumori di questi giorni. L'amministrazione si è resa disponibile per mediare tra le richieste che le attività facevano all'azienda e le esigenze del cantiere. Abbiamo ben compreso le difficoltà dei commercianti, che derivano sia dall’emergenza Covid-19 - e da ciò che ancora questo sta comportando -, che dai disagi che i cantieri hanno causato in passato. Ma è altrettanto evidente, e questo mi pare sia stato riconosciuto dai presenti, che Acque non può posticipare questo investimento: quasi 700.000 euro per la zona del campo sportivo, che è per il nostro territorio un investimento epocale; ed il periodo più opportuno per i lavori è quello estivo, con meno traffico, persone in vacanza e scuole chiuse. Abbiamo registrato anche tutta la disponibilità possibile da parte di Acque spa, che ringraziamo, per aggiornarci in modo puntuale sull’andamento dei lavori, aggiornare progressivamente la tabella di marcia e mandare avanti il cantiere in modo da creare il minor disagio possibile; in caso di imprevisti o ferie, si cercherà anche di ripristinare provvisoriamente la viabilità. Chiarimenti opportuni e utili, che sono serviti a rasserenare il clima dopo che in questi giorni c'era stato anche chi aveva sparso allarmismo in modo gratuito e deleterio; un incontro che ha mostrato come con il dialogo tra amministrazione, cittadini e aziende di servizi, tutti ugualmente impegnati per il bene del territorio, si riescano a gestire anche le situazioni delicate.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa