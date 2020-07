Ddl Zan sull'omotransfobia, Generazione Famiglia Pistoia scende in piazza e dice No

Generazione Famiglia La Manif Pistoia si unisce al movimento che si è schierato contro l'iniziativa di legge per i diritti civili firmata Zan-Scalfarotto sull'omotransfobia e la misoginia.

Il testo è contro i crimini di odio nei confronti delle persone omosessuali, transessuali e le donne.

Questa la nota di Generazione La Manif Pistoia: "Lo scorso fine settimana da Nord a Sud un popolo si è alzato in piedi per dire “No” al liberticida ddl Zan sull’omotransfobia, ora in discussione in Parlamento.

Noi di Pistoia siamo orgogliosi di essere stati 180 persone in Piazza del Duomo per dire no a una legge liberticida e anticostituzionale (artt. 19 e 21 della nostra carta costituzionale).

E diciamo NO all’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia, appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno tutti coloro che si esprimeranno pubblicamente in modo non allineato al mainstream. Il creare una categoria protetta, sulla base dell’orientamento sessuale è contrario al principio di uguaglianza dei cittadini.

Osserviamo inoltre che tra le contestazioni alla manifestazione ricevute vi erano quelle di alcuni adolescenti che argomentavano il loro disappunto ripetendo concetti molto simili a quelli dei corsi sull'affettività che da anni circolano nelle scuole, tenuti molte volte da membri di associazioni che abbracciano l'ideologia gender. È chiara perciò la pericolosità di una legge che criminalizzerebbe qualsiasi contraddittorio.

Vale la pena notare che la nostra manifestazione è nata spontaneamente da alcuni privati cittadini che hanno pubblicizzato l'iniziativa con poco più che il passaparola. Nonostante ciò sono scese in piazza molte persone soprattutto famiglie, padri e madri con passeggini. Auspichiamo quindi che le Istituzioni pubbliche e religiose e la società civile diano voce a questo popolo molte volte poco rappresentato e inascoltato."

Fonte: Generazione famiglia - La Manif Pistoia