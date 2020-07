Lutto a Fucecchio: se ne va l'ex portiere e professore Franco Lucchesi

A 69 anni è scomparso Franco Lucchesi, figura storia del calcio e dell'educazione nel Comprensorio del Cuoio. Per dodici anni aveva lottato con la Sla. Lucchesi è venuto a mancare a Fucecchio sabato 11 luglio.

Lascia la moglie Manuela e la figlia Giuditta. Il funerale sarà alla chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio alle 15 di oggi, lunedì 13 luglio.

Lucchesi aveva giocato per tantissimo tempo a calcio come portiere: Cappiano, Poggibonsi e soprattutto Fucecchio. Aveva lavorato anche come professore di educazione fisica a San Miniato, Empoli e Fucecchio.