Libri e matite all'ospedale di Empoli grazie alla Croce Rossa di Ponte a Egola

Donati nei giorni scorsi pennarelli, matite, libri, quaderni e altro materiale didattico al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli per un valore complessivo di circa 500 euro. E’ il gesto di solidarietà della Croce Rossa di Ponte a Egola, che attraverso l’iniziativa “Libro sospeso ” lanciata dall’Associazione nei mesi scorsi, ha raccolto il materiale donato in alcune edicole e cartolerie del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Si tratta di una raccolta a favore dei bambini ricoverati in ospedale.

“Un grazie sincero per questa bella donazione al nostro reparto che permette di regalare sorrisi a tutti i bambini e contribuisce a rendere più piacevole la loro permanenza in ospedale- afferma Roberto Bernardini, direttore pediatria Ospedale San Giuseppe Empoli.

Al momento della consegna erano presenti Roberto Bernardini, direttore pediatria Empoli, Federica Iannotta, coordinatrice infermieristico pediatria, Paolo Micheli, Presidente Croce Rossa Ponte a Egola insieme ad una delegazione di volontari dell’associazione che hanno seguito la raccolta

Fonte: Asl Toscana Centro