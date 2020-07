Mercato del sabato a Lastra, continua il modello a una fila

Incontro nei giorni scorsi tra il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Leonardo Cappellini e alcuni rappresentanti degli operatori del mercato settimanale del sabato in via dello Stadio, in particolare Daniele Nardoni di Anva Confesercenti Firenze e Luigi Bocciero di Fiva Confcommercio Firenze.

Al centro dell’incontro l’ipotesi di proseguimento dell’attuale posizionamento del mercato ovvero con i banchi tutti disposti sulla sinistra in un’unica fila. Al termine della riunione è stato deciso per la continuazione dell’attuale modello, ideato nel rispetto delle normative anti Covid-19, visto l’apprezzamento sia degli utenti che degli operatori.

Inoltre l’attuale modello del mercato sarà alla base del nuovo bando per la riassegnazione e riorganizzazione degli spazi e delle postazioni che uscirà nelle prossime settimane.

“Come per il mercato di piazza Andrei del mercoledì mattina – ha spiegato Cappellini-, abbiamo capito, confrontandoci con tutti gli attori in gioco, che anche il mercato settimanale del sabato mattina con il nuovo posizionamento risulta essere apprezzato da tanti cittadini. Per queste motivazioni e in previsione del bando sarà mantenuta l’attuale locazione, con la rimessa a disposizione dei posti vacanti e con la previsione di qualche posto in meno, consentendo così – ha aggiunto- una miglior fruizione e una miglior accessibilità, anche grazie alla disponibilità di due parcheggi agli estremi del mercato”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa