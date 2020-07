Museo Marino Marini di Firenze, terzo appuntamento con la rassegna Frammenti marini

Il terzo appuntamento con la rassegna "Frammenti marini", a cura del critico teatrale Roberto Incerti, vedrà giovedì 16 luglio alle ore 19 al Museo Marino Marini di Firenze, l’esibizione del maestro internazionale di teatro-magia Sergio Bini, in arteBustric.

La rassegna presenta una poetica e intensa lettura-interpretazione del rapporto uomo-natura e le sue conseguenze, con performances realizzate appositamente ispirate al libro-culto MobyDickdi Herman Melville.

Bustric, generatore di stupore, che mescola la magia alla pantomima, il racconto alla musica per dire con levità cose serissime. presenterà in anteprima assoluta il lavoro che ha prodotto in questi mesi di chiusura forzata “Il circo delle Pulci” che, per l’evento del 16 luglio, si chiamerà “Moby Dick ed il circo delle pulci”.

La balena bianca, l’animale più grande del mondo e la pulce, l’animale più piccolo del mondo, in un gioco metaforico, poetico e sorprendente, ricco di meraviglie in cui la magia è la protagonista.

Fino al 30 settembre al Museo Marino Marini di Firenze è visitabile l’esposizione “Di Squali e di Balene”, l’inedito progetto espositivo - ideato in collaborazione con il Museo ‘La Specola’ - che attraverso il concetto di ecologia culturale mette in dialogo passato e presente per richiamare l’attenzione del pubblico sulle questioni ambientali e invitare tutti a una riflessione condivisa sul futuro che si sta costruendo.

Il Museo Marino Marini di Firenze è aperto il mercoledì e il giovedì dalle 18:30 alle 22:30 e la domenica dalle 10 alle 19.

La prenotazione all’evento “Frammenti Marini” è obbligatoria.

scrivere a: prenotazioni@museomarinomarini.it.