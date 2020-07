Nuova Arena Pacini, il programma della settimana a Fucecchio

Dopo il tutto esaurito dell’inaugurazione di venerdì 10 luglio proseguono gli appuntamenti della Nuova Arena Pacini. Cinema e teatro sotto le stelle, un luogo di socialità in grado di offrire, in tutta sicurezza, alla propria comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro.

Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, dove le torri della Rocca spiccano immerse nella bellezza della natura, nel pieno centro storico di Fucecchio, tra i film proposti martedì 14 luglio alle ore 21:30 è la volta di Jojo Rabbit, favola nera che misura l'impatto della guerra e dei fascismi sugli spiriti innocenti, vincitore di un Oscar, giovedì 15 luglio alle 21:30 Trolls 2 – World Tour, un film di animazione e musicale alla scoperta della formula che lega armonia e libertà, venerdì 17 luglio alle 21:30: Pinocchio di Matteo Garrone, adattamento cinematografico del romanzo di Carlo Collodi, un perfetto equilibrio tra elementi narrativi e caratterizzazione di personaggi; domenica 19 luglio ore 21:30: Favolacce, con Elio Germano, dramma senza filtri che racconta le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie.

Come tutti i sabati l’arena apre il sipario per appuntamenti dedicati al teatro, sabato 18 luglio alle 21:30 va in scena uno spettacolo per famiglie e bambini dai 3 anni in su con il nuovissimo lavoro, con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano, Titta&Tonti: missione Cappuccetto Rosso una divertente avventura, accompagnata da musiche, di due buffi e simpatici investigatori pasticcioni che vorrebbero sconfiggere il cattivo delle fiabe, mettendosi i costumi da supereroi.

PROGRAMMA

Cinema

martedì 14 luglio ore 21:30

JOJO RABBIT

giovedì 16 luglio ore 21:30

TROLLS

venerdì 17 luglio ore 21:30

PINOCCHIO

domenica 19 luglio ore 21:30

FAVOLACCE

Teatro

sabato 18 luglio ore 21:30

TITTA&TONTI: MISSIONE CAPPUCCETTO ROSSO

Biglietto

Cinema e spettacoli per famiglie

Intero 6 € | Ridotto 5 €

Riduzioni (Over 65 anni, under 12 anni)

Carnet SOSTIENI IL CINEMA: 50 euro - 11 ingressi

Fonte: Ufficio Stampa