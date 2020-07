"Ripartiamo insieme": assemblea dei soci di AnciToscana

Martedì 14 luglio alle 10.30 si terrà l'assemblea regionale dei soci di Anci Toscana. Oltre all'approvazione del bilancio consuntivo 2019, verranno discusse le problematiche derivanti dalla complicata fase di ripartenza dopo l’emergenza covid-19, e soprattutto il documento da presentare ai candidati alla Presidenza della Toscana di tutte le forze politiche, con le istanze e le richieste dei Comuni per la prossima legislatura regionale.

L'incontro si terrà in videoconferenza, ma sarà possibile partecipare in presenza, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso l'Educatorio il Fuligno di Firenze, in Via Faenza 48, nei limiti della capienza della sala e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in vigore.

Alla stessa ora e nello stesso luogo è convocata anche la riunione del Consiglio Regionale di Anci Toscana, che si terrà contestualmente all’Assemblea regionale ordinaria (considerata l'emergenza covid- 19 è stato decisono di non chiedere ulteriori impegni agli amministratori). Si ricorda che il Consiglio regionale, come organo di indirizzo delle politiche di governo locale dell’Associazione, non ha competenza sugli atti associativi (quali i bilanci consuntivi).

Qui tutte le info e i materiali

Fonte: Anci Toscana