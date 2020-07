A San Miniato ecco il Pepebar, il locale 'firmato' Pepenero

Il Pepenero si allarga. Il famoso ristorante di via IV Novembre gestirà il bar di piazza Duomo a San Miniato, un locale che si chiamerà Pepebar. La struttura, inserita nell'Hotel Miravalle, sarà gestita da Gilberto Rossi e dal suo staff e fa parte di un'ampia ristrutturazione dell'albergo e del suo ristorante.

Rossi, chef rinomato in tutta Italia e di stanza da anni a San Miniato, è alla seconda apertura in poche settimane dopo l'inaugurazione di Tèra, sempre in via IV Novembre.

All'apertura del Pepebar erano presenti anche l'assessore Loredano Arzilli e il sindaco Simone Giglioli. "È il primo tassello di una ristrutturazione più ampia che interesserà tutto l'albergo e il ristorante e che partirà a breve. Anche questo contribuirà a rendere San Miniato più attraente. Siamo alla terza inaugurazione in centro storico post lockdown. Grazie a coloro che investono a San Miniato e continuano ad investire" ha scritto proprio Giglioli su Facebook.