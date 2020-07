Sospetto pacco bomba in viale Marconi a San Miniato Basso

Una valigia trolley considerato pacco bomba sospetto è stato trovato lungo viale Marconi a San Miniato Basso questa notte. Alle 23 circa è avvenuto il ritrovamento. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Miniato Basso. Il tratto all'incirca è tra la rotatoria di via Codignola e via Capitini e piazzale della Pace. Alla mezzanotte si attendono ancora gli specialisti per accertare che in quella valigia non ci siano contenuti pericolosi. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

A mezzanotte e mezzo è stato accertato che si trattava di un falso allarme