A Pistoia la presentazione e l'assemblea provinciale di Sinistra civica ecologista

Si terrà al circolo Arci di Pontenuovo (Pistoia) alle 21.15 di giovedì 16 luglio l'Assemblea provinciale di Sinistra civica ecologista, la lista che alle prossime elezioni regionali del 20 settembre si presenterà in tutti i 14 collegi della Toscana, compreso quello di Pistoia.

Ad annunciarlo il coordinamento pistoiese della lista, che invita tutti gli interessati a prendere parte all'appuntamento.

“Stiamo lavorando da mesi – affermano i rappresentanti del coordinamento, Mattia Nesti e Sonia Soldani – per cercare di dar vita ad uno schieramento unitario e di sinistra. Il percorso fatto ci ha portato a costituire la lista «Sinistra, Civica Ecologista», formata dalle esperienze di Articolo Uno, Comunità Civica Toscana, 2020 a Sinistra e tante e tanti cittadini che hanno deciso di portare il loro contributo. E' una lista nata per unire le forze progressiste e battere la destra, che quindi partecipa alla coalizione di centro-sinistra che sostiene Eugenio Giani, ma lo fa con un proprio programma specifico e autonomo, che si caratterizzerà su alcuni temi importanti per Pistoia e per il suo territorio, Valdinievole e montagna comprese. Con l'iniziativa di giovedì vogliamo presentare questa nostra esperienza ed illustrare i punti programmatici che ci caratterizzano”.

La lista si propone di portare nel futuro Consiglio regionale e al governo della Regione le istanze del vasto mondo della sinistra, dei territori rappresentati dalle diverse liste civiche di impronta progressista e dell'ecologismo diffuso. Si tratta di realtà presenti sul territorio, che si sono riunite sotto un unico simbolo con un progetto comune, articolato su sei grandi temi.

“Si tratta – concludono Nesti e Soldani – della sanità, della casa e del diritto all'abitare, del diritto al lavoro e di una riconversione green dell'economia, della ripubblicizzazione dell'acqua, dell'istruzione. E' su queste priorità che caratterizzeremo il nostro impegno”.

Sinistra Civica Ecologista invita quindi tutti i cittadini interessati ad intervenire, ricordando che l’assemblea seguirà le norme anti-covid.

All'assemblea di Pontenuovo interverrà anche la consigliera regionale uscente, Serena Spinelli, uno dei nomi di punta della lista a livello regionale. Le sei candidature pistoiesi usciranno invece da un confronto con il mondo dell'associazionismo, dell'ambientalismo e con la società civile.

