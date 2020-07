Aglianese, da Ponsacco arriva Cristian Brega

La società Aglianese Calcio 1923 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Cristian Brega. Nativo di Pietrasanta, classe '87, il suo curriculum lo colloca senza dubbio nel novero degli attaccanti più prolifici della categoria. Nelle ultime due stagioni Brega ha vestito la maglia del Ponsacco (36 presenze con 25 gol nel 2018/2019) e del Follonica Gavorrano (22 presenze per 7 marcature nello scorcio di stagione 2019/2020). In carriera ha all'attivo anche due stagioni in C (Gavorrano e Albinoleffe).

Esperienza e classe erano le caratteristiche a cui puntavano il dg Fabio Ciatti e il ds Lorenzo Vitale per il perno dell'attacco nero-verde, e la presenza in squadra di un giocatore come Brega sarà importante anche come punto di riferimento per i tanti giovani della rosa a disposizione di mister Colombini.

«Speriamo che il giocatore, con i suoi gol e con la sua esperienza, possa darci una mano a far crescere il nostro livello - auspica il presidente Gabriele Giusti - ma deve essere chiaro che al mister e alla squadra non abbiamo chiesto la promozione a tutti i costi. Il nostro obiettivo - conclude - è unicamente quello di divertirci, cercando di fare il meglio possibile».

«Non volevo allontanarmi troppo da casa visto che presto diventerò padre - dichiara il giocatore - e per questo l'Aglianese è stata la scelta migliore perché è quella che mi ha voluto con più forza, facendomi sentire subito importante. Inoltre conosco bene il mister, bravo in campo e ottima persona fuori. Ci sono tutti i presupposti per far bene, è una scommessa che voglio vincere».