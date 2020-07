Allargare il ‘Bonus Musica’, approvata risoluzione a Firenze

Allargare il cosiddetto Bonus Musica, ovvero quegli incentivi introdotti nel 2016 per l’acquisto di strumenti musicali, anche ai giovani iscritti a scuole o associazioni che fanno formazione musicale, riconosciute dagli enti locali e dalle Regioni. Questo l’obiettivo della risoluzione approvata ieri dal Consiglio comunale, proponente il consigliere comunale Pd Mirco Rufilli.

“Il cosiddetto Bonus Musica è un incentivo per l’acquisto di strumenti musicali del valore del 65% del prezzo di vendita applicato dal rivenditore e nel limite di 2.500 euro. – spiega Rufilli - Al momento l'agevolazione riguarda bambini e ragazzi fino a 18 anni che studiano in scuole e licei musicali. La richiesta a Governo e Parlamento contenuta nella risoluzione è allargarla anche a quei ragazzi che frequentano scuole e associazioni che fanno formazione musicale, riconosciute da enti locali e regionali. Spesso è proprio qui infatti che i giovani si avvicinano per la prima volta alla musica e è importante promuovere questa opportunità anche attraverso incentivi all’acquisto degli strumenti. La musica è parte fondamentale dell’educazione culturale necessaria alla formazione dei nostri ragazzi. Il bonus inoltre può essere anche una leva per incentivare e sostenere tutto il comparto della musica, ad alta vocazione artigiana”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa