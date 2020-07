Massarella, investimento da 70mila euro per l'ambulatorio

"Investiremo 70 mila euro del bilancio comunale - aggiunge Spinelli - per adeguare la struttura alle normative sanitarie attuali. Abbiamo già un progetto pronto, realizzato in condivisione con l'Asl, che prevede la realizzazione di una sala d'aspetto con un piccolo locale deposito, due servizi igienici e l'ambulatorio medico vero e proprio. La struttura sarà inoltre dotata di collegamento internet". L'ambulatorio, come sempre, potrà contare su una collocazione ottimale vista la presenza dell'adiacente Piazza 23 Agosto che può fungere da parcheggio.

"Si tratta di una struttura sanitaria - prosegue il sindaco - che svolge un'importante funzione per le frazioni alte e che verrà resa completamente fruibile grazie all'intervento di adeguamento che abbiamo previsto. Grazie a questa nostra soluzione l'ambulatorio, chiuso a causa del Lockdown ma che già necessitava di una ristrutturazione, tornerà a svolgere la propria funzione e a fornire un servizio molto importante per il territorio comunale. Colgo l'occasione per ringraziare l'associazione GSI - Gruppo Spontaneo d'Iniziativa e la Contrada Massarella che in questi anni, grazie ad un accordo con l'amministrazione comunale, hanno collaborato per tenere in vita questo piccolo presidio sanitario. Adesso occorre fare un importante investimento per rinnovarlo e adeguarlo alle necessità contemporanee".