Annullata l'EcoMaratona Pratese di ottobre

Anche l'Ecomaratona pratese prevista per domenica 11 ottobre e che era alla sua terza edizione decide di non svolgersi "Abbiamo deciso di annullare la manifestazione - spiega il presidente della Podistica Pratese Raffaele Moccia - le regole per disputare un evento così importante non sono ancora chiare e per la sicurezza di tutti, soprattutto dei nostri podisti motore del nostro sistema, abbiamo deciso di comune accordo con tutto il consiglio di rimandare al 2021 la manifestazione. per questo chi si era iscritto avrà la facoltà di avere già il pettorale per il prossimo anno o rimborseremo la quota. Purtroppo la fase 3 è iniziata ma non vogliamo organizzare un qualcosa che possa minimamente avere delle problematiche. Se questa scelta l'hanno già fatta maratone come New York e Boston e in Italia tante altre vuol dire che la scelta, con rammarico, è sulla stessa linea di quelle organizzazioni. Durante il lock down siamo stati i primi a cercare di seguire le regole e di rispettare le prescrizioni e così faremo anche per il proseguo di questa pandemia pronti a ripartire con la 27° festa del podista il 1° maggio 2021 e la 3° edizione dell'Ecomaratona"