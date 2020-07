Azzannato da un pitbull, staccata falange di un dito

Un 64enne subìto il distacco della falange di un dito dopo essere stato morso da un pitbull in un'area verde di viale Guidoni a Firenze. I carabinieri hanno appurato che l'uomo era intervenuto per difendere un cane di piccola taglia e la sua padrona aggrediti dal cane, prima di venire morso lui stesso. Il proprietario è un 65enne di zona, che è stato rintracciato successivamente e denunciato per lesioni colpose. Nonsi sarebbe accorto di quanto avvenuto. Il 64enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato medicato all'ospedale di Careggi e dimesso con una prognosi di 30 giorni.