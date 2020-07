Borse studio e posto alloggio Dsu Toscana 2020, come partecipare

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana ha pubblicato in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale in materia di diritto allo studio, il bando per l’assegnazione della borsa di studio ed il posto alloggio per il sostegno degli studenti universitari che hanno scelto di iscriversi per l’anno accademico 2020/2021 negli Atenei della Toscana.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 13,00 del 4 settembre 2020.

Il concorso è rivolto a coloro che intendono frequentare o già frequentano uno dei corsi di laurea delle Università e degli Istituti di alta formazione presenti nel territorio della regione in possesso di determinati requisiti economici. I vincitori della borsa otterranno un contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei.

Innalzati i valori di riferimento degli indicatori della situazione economica equivalente Isee e della situazione patrimoniale equivalente Ispe che salgono, rispettivamente, a 23.600,00 euro e a 51.300 euro, permettendo ad una numero maggiore di studenti di poter ottenere i benefici.

La novità più rilevante per l’anno accademico 20/21 riguarda i requisiti di merito ed è rappresentata dal bonus straordinario di 5 crediti per gli studenti iscritti agli atenei e di 10 crediti per gli studenti iscritti agli istituti, accademie e conservatori, introdotta in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Il bonus straordinario verrà conteggiato automaticamente dalla procedura informatica qualora lo studente non raggiunga il requisito di merito con i crediti effettivamente conseguiti utilizzando anche tutto il bonus ordinario e non darà luogo a bonus residui. Gli studenti che faranno ricorso a questo strumento verranno collocati in una graduatoria specifica e la borsa di studio sarà garantita previa totale copertura della graduatoria ordinaria. In merito alle assegnazioni di alloggio in residenza, i borsisti beneficiari che hanno fatto ricorso al bonus straordinario potranno accedere al contributo affitto e saranno convocati per il posto letto a seguito di esaurimento della graduatoria ordinaria.

Aumenterà inoltre la quota di riserva destinata alle convocazioni nelle Residenze Universitarie dei nuovi immatricolati che sale da 215 a 265 posti alloggio.

Continuerà ad essere erogato il contributo affitto, concesso agli assegnatari di posto alloggio che, in attesa della convocazione in una delle Residenze Universitarie del DSU Toscana, devono trovare sistemazione nel mercato privato e viene posta la solita attenzione agli studenti disabili riservando parametri Isee ed Ispe differenziati e con soglie più alte rispetto alla generalità degli iscritti e il contestuale riconoscimento della priorità di assegnazione del posto alloggio.

Gli studenti stranieri già vincitori di borsa di studio nell’anno accademico 2019/2020 che intendono ripresentare domanda per l'anno successivo ma nell’ambito dello stesso ciclo di studi potranno confermare i propri dati economico-patrimoniali, se la loro situazione non ha subito cambiamenti rispetto all’anno precedente, dichiarando nella domanda l’assenza di variazioni rispetto alla condizione rappresentata nel concorso 19/20 senza dover allegare la documentazione relativa al requisito economico. La norma non è valida per gli studenti del ciclo unico che si iscrivono al quarto anno e devono ripresentare la documentazione .

Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio è necessario compilare l'apposita domanda presente sul "Portale dei Servizi on Line" accessibile dal sito www.dsu.toscana.it nel quale sono reperibili tutte le informazioni in merito, inserendo i dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario relativamente al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio. Gli studenti potranno accedere al Portale dei Servizi On Line anche attraverso SPID.

Infine, per aiutare gli studenti universitari borsisti che non trovano immediatamente posto nelle residenze, ma anche gli studenti che non hanno i requisiti per la borsa di studio e alloggio, nell’individuazione di una sistemazione, favorendo una ricerca spesso difficile, è possibile consultare la piattaforma “cerco alloggio” raggiungibile sempre dal sito del DSU Toscana che consente l’incontro certificato ed affidabile tra domanda e offerta di alloggi privati.

Per tutti i dettagli sui requisiti di partecipazione, modalità, scadenze si prega di leggere il bando integrale pubblicato sul sito www.dsu.toscana.it

Fonte: Dsu Toscana