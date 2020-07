Camaiore, idroelettrico: Enel Green Power rinnova la vasca di carico di Setriana

Enel Green Power informa che nei prossimi giorni, nell’ambito di una campagna di monitoraggio e caratterizzazione degli impianti idroelettrici della provincia di Lucca, la vasca di carico di Setriana, che alimenta la centrale idroelettrica di Lombrici nel territorio comunale di Camaiore, sarà interessata da uno studio che prevede l’esecuzione di accurate indagini geologiche, geofisiche e geognostiche con l’obiettivo di acquisire tutti gli elementi necessari per definire il quadro conoscitivo completo, in base al quale sarà programmato un intervento di manutenzione e restyling della vasca di carico stessa.

Nel dettaglio, da domani (mercoledì 15 luglio) prenderanno il via le attività propedeutiche attraverso l’allestimento e la preparazione del cantiere ed il trasporto delle attrezzature con elicottero specializzato. Nelle prossime settimane si svolgeranno le attività di indagine che saranno divise in due fasi operative, terminate le quali sarà realizzato il progetto per l’esecuzione dei lavori al manufatto idroelettrico.

La vasca di carico di Sestriana, capace di contenere 7500 m³ di acqua proveniente dalle sorgenti del torrente Lombricese, alimenta la centrale idroelettrica di Lombrici, attualmente fuori servizio, in cui è installato un gruppo di produzione di tipo Pelton, in grado di sviluppare una potenza efficiente di 1.000 kW e di fornire circa 2.830.000 kWh di energia rinnovabile al territorio, pari al fabbisogno energetico di circa 900 famiglie. Attraverso le opere di scarico della centrale le acque turbinate vengono poi restituite nel torrente Lombricese oppure nel canale irriguo pubblico, con una gestione che pone particolare attenzione all’ecosistema e alla sostenibilità ambientale.

Non appena termineranno tutti i lavori di restyling alla vasca di carico di Setriana, che si stima possano richiedere alcuni mesi in relazione agli esiti dello studio geologico, anche la centrale di Lombrici potrà rientrare in esercizio. Le operazioni sono state autorizzate dagli enti competenti. Enel Green Power ringrazia per la collaborazione il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, l’assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci ed il consigliere delegato Graziano Dalle Luche, con cui sono stati condivisi i dettagli in merito ai tempi e alla modalità di intervento.

Fonte: Enel Italia - Ufficio Stampa