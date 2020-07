Centenarie di Livorno festeggiano lo stesso giorno: auguri ad Anna e Lucia Iole

Giovedì 16 luglio Livorno festeggia due centenarie: Anna Lenzi classe 1920 e Lucia Iole Saladino classe 1919.

Anna Lenzi festeggia il traguardo dei 100 anni, essendo nata il 16 luglio del 1920 a Pieve Fosciana in provincia di Lucca ma da tantissimi anni residente a Livorno dove ha lavorato nella scuola.

Anna è una centenaria in gamba: legge il giornale, segue la televisione ed esce a fare passeggiate. Domenica festeggerà il secolare compleanno circondata da nipoti e bisnipoti provenienti da più parti della Toscana.

Lucia Iole Saladino ha oltrepassato il secolo di vita essendo nata il 16 luglio del 1919 a Camporeale in provincia di Palermo. Anche lei è residente a Livorno da tantissimi anni ed anche lei ha lavorato nel mondo della scuola come insegnante in scuole speciali avendo un diploma per minorati psichici.

Nel giorno del compleanno il sindaco Luca Salvetti invierà alle due festeggiate una rosa accompagnata dagli auguri di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa