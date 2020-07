Centrale elettrica nell’area di Testi, nuovo incontro

Dalla piazza reale a quella virtuale. Dopo l’incontro che, nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza, si è tenuto lo scorso 2 luglio in piazza Matteotti, un ulteriore momento di confronto aperto ai cittadini, in questo caso on line, si terrà giovedì 16 luglio dalle ore 18 per discutere della costruzione di una nuova centrale per la produzione di energia elettrica nell’area di Testi. Lo ha richiesto la società Metaenergiaproduzione s.r.rl. all’amministrazione comunale nell’ambito del percorso partecipativo legato all’istanza di realizzazione dell’intervento nel territorio grevigiano.

L’iniziativa sarà on line e si terrà in modalità digitale attraverso la piattaforma GoToMeeting alla quale potranno accedere 250 partecipanti. La videoconferenza è finalizzata alla formulazione di proposte di contenuto per quanto attiene alla proposta di variante ex PP3 Utoe Testi al piano attuativo per la costruzione di una nuova centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a gas naturale. Il passo successivo all’assemblea sarà la definizione della data in cui sarà convocata la seduta della commissione consiliare congiunta 1 e 4. Tappa conclusiva del percorso è la deliberazione del Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi in via definitiva sulla richiesta della Società.

Per partecipare alla riunione on line da computer, tablet o smartphone il link di accesso è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/797358157.

Si può accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42 Codice accesso: 797-358-157. Se si usa per la prima volta GoToMeeting occorre scaricare l'app: https://global.gotomeeting.com/install/797358157.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa