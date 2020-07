Cinema nel Chiostro, Elisa Mishto e Sascha Ring presentano il film 'Stay Still'

Due ospiti d'eccezione mercoledì 15 luglio, h. 21.30 al Cinema nel Chiostro per la prima visione del film "Stay Still": la regista e sceneggiatrice Elisa Mishto insieme a Sascha Ring (Apparat), autore delle musiche del film - già candidato ai David di Donatello per la colonna sonora di “Capri Revolution” di Mario Martone, popstar internazionale dell'elettronica con i Moderat - firma come Apparat questo nuovo lavoro selezionato dai più importanti festival cinematografici internazionali. Al termine della visione, i due risponderanno alle domande del pubblico, presenta gli ospiti Michelle Davis, autrice, dj e fotografa.

"Stay Still" è il primo lungometraggio di Elisa Mishto, nata a Reggio Emilia e residente in Germania, dove racconta la storia di due giovani donne che non potrebbero essere più diverse: Julie è un'ereditiera testarda e sarcastica che celebra l'ozio e di tanto in tanto si reca volontariamente in una clinica psichiatrica per sfuggire al lavoro e alle responsabilità. Agnes, d'altra parte, è una giovane e ingenua infermiera, madre di una bimba di tre anni con un problema fondamentale: nonostante le ansie di soddisfare tutte le aspettative, ancora non ha capito cosa voglia dire essere madre. Quando le due donne si incontrano in clinica, nonostante le evidenti differenze, iniziano una ribellione che metterà a ferro e fuoco tutto e tutti quelli che gli stanno intorno. 'Stay Still' è un ritratto poetico e radicale di una generazione senza nulla da perdere e nulla da guadagnare.

Ingresso euro 7.00 – riduzioni soci Coop euro 6.00

acquista il biglietto senza diritti di prevendita su www.spazioalfieri.it

Fonte: Ufficio Stampa