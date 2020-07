Fi-Pi-Li, chiusura per lavori tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo

Sulla FiPiLi l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, per interventi di adeguamento e messa in sicurezza sul Lotto II/a, dal km 15+180 al km 19+375, ha disposto la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Montelupo in entrambe le direzioni dalle ore 22 del 16/07/2020 alle ore 6 del 17/07/2020, e istituito la deviazione di traffico su corsia unica sulla carreggiata in direzione Mare al km 16+400 fino al km 17+250 e su corsia unica sulla carreggiata in direzione Firenze al km 17+600 al km 17+150 dalle ore 06.00 del 17/07/2020 alle ore 24.00 del 21/07/2020. Disposta anche la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo in entrambe le direzioni, con successiva apertura al traffico delle quattro corsie disponibili, dalle ore 22.00 del 21/07/2020 alle ore 06.00 del 22/07/2020 e dalle ore 22.00 del 22/07/2020 alle ore 06.00 del 23/07/2020