Guida Ape senza patente valida e assicurazione

In data odierna una pattuglia della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze ha istituito un posto di controllo in via Leonardo da Vinci nel comune di Vinci, fermando nella mattinata un veicolo modello Ape 50, condotto da persona che aveva la patente di guida revocata dal 2008. Il veicolo non era revisionato e non presentava copertura assicurativa. Un'altra persona, titolare della vettura, e congiunta al conducente era a bordo. Entrambi sono stati sanzionati. Il veicolo, rimosso con un carro attrezzi, è stato sequestrato e trasportato in depositeria.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze